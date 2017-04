Morosidade da Prefeitura retarda concretização de Creche-Escola conquistada em 2.013

A falta de vagas é um problema que se arrasta há vários anos em Adamantina, mas que poderia estar resolvido caso houvesse boa vontade do poder público municipal.

Após matéria do IMPACTO em janeiro, que apontou o déficit de 143 vagas para crianças de seis meses a três anos de idade no município, os vereadores Acácio Rocha (DEM) e Alcio Ikeda (PTN) protocolaram pedido de instalação de Creche-Escola à Secretaria Estadual de Educação.

Para surpresa dos parlamentares, e indignação dos pais que aguardam na lista de espera, o município conquistou uma unidade em 2.013, mas, desde então, por falta de interesse e problemas na área destinada pela Prefeitura, à Creche-Escola ainda não foi concretizada.

“A ida até a Secretaria visou pleitear uma Creche-Escola para a cidade de Adamantina, sobretudo em razão às informações sobre déficit de vagas, o que é notório, e inclusive destacado pelo Impacto. Fizemos o ofício e o documento cita inclusive à reportagem. Na Secretaria Estadual de Educação, em São Paulo, fizemos contato com a área técnica do órgão, com a solicitação, e protocolamos o documento, em 1º de fevereiro. A resposta foi recebida por nós por meio do Ofício assinado de próprio punho pelo secretário estadual de educação José Renato Nalini e, para nossa surpresa, a cidade já poderia estar com essa Creche-Escola funcionando”, informa Acácio Rocha.

Segundo o ofício, a autorização para o convênio foi dada em 2.013. A área oferecida pela Prefeitura foi questionada pela FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) e, em setembro de 2015, a Secretaria da Educação notificou a Administração Municipal para indicar uma nova área, o que está parado até o momento. “Imediatamente informamos o prefeito Márcio Cardim e o secretário municipal de Educação, Osvaldo José, que também reagiram com surpresa, por até então desconhecerem que existia esse pedido, e sequer foram informados sobre ele na transição. Entregamos cópia da resposta aos mesmos que, imediatamente, e com urgência, se prontificaram a levantar as informações atualizadas e buscar os meios para garantir essa Creche-Escola para a cidade”, explica o vereador.

Nesta semana, o prefeito Márcio Cardim (DEM) esteve em São Paulo e foi tratar pessoalmente do tema na Secretaria Estadual da Educação. “Estamos aguardando o retorno, com as novas orientações. Presumo que está pendente a questão do terreno, e nesse aspecto vamos dedicar esforço para identificar uma área que comporte a Creche-Escola e dar andamento a isso, com prioridade. Na Câmara, cobramos agilidade e prioridade”, diz o parlamentar, que fez requerimento protocolado na segunda-feira (3).