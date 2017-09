Não tem como negar: os celulares fazem parte do nosso cotidiano e dificilmente nos separamos deles. No entanto, embora esse contato constante possa trazer alguns benefícios para o nosso dia a dia, alguns acidentes também são praticamente inevitáveis. Um caso típico é quando o aparelho cai no vaso sanitário ou na piscina, o que acaba causando um desespero instantâneo e sem tamanho no dono do dispositivo.

O que fazer com o celular molhado? Há quem diga que deixá-lo dentro de uma tigela cheia de arroz poderá resolver o problema. Mas será que isso é realmente verdade? E apenas isso seria o suficiente?

O técnico em eletrônica, Jonas Rocha, dá algumas dicas aos leitores do IMPACTO.

Colocar celular dentro de uma tigela de arroz funciona?

Jonas: Sim, uma recomendação para o caso de um aparelho eletrônico ficar molhado é simplesmente colocá-lo para secar dentro de um recipiente com arroz cru. Apesar de parecer um absurdo, a ação tem explicação científica: os grãos secos do alimento conseguem absorver bastante umidade, o que pode acabar “milagrosamente” resolvendo o problema.

De onde vem essa idéia?

Jonas: Embora essa pareça ser uma ideia atual, usar o arroz ou outros elementos de alta absorção para secar eletrônicos não é algo tão novo assim. Já se discute a utilização do arroz para proteger/salvar dispositivos há mais de meio século.

Porém, mesmo naquela época os grãos já eram criticados por conta da ineficiência para retirar a umidade de um eletrônico. A capacidade do arroz de reter a umidade é tão baixa que seria necessária uma grande quantidade de grãos para produzir o mesmo efeito substancial [que a sílica]. Portanto, podemos concluir que já se discute a utilidade do arroz para proteger/salvar dispositivos há mais de meio século.

Afinal, o arroz pode realmente salvar o seu smartphone? Mergulhar no arroz o celular molhado resolve alguma coisa?

Jonas: Os grãos secos e crus podem contribuir para reviver o seu aparelho molhado ao retirar a umidade que o impede de ligar, mas não há como prever os resultados. Portanto, fica a dica! Se o seu dispositivo cair no vaso sanitário ou na piscina, por exemplo, siga as nossas recomendações: retire a bateria do seu aparelho celular e procure uma assistência técnica de celular/tablet.

Serviço

Mauro Celular Assistência Técnica

Rua Deputado Salles Filho, 251 – Adamantina

Celular: (18) 9.9640-1924