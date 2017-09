O MP (Ministério Público) abriu nesta segunda-feira (4), processo seletivo para admissão de estagiários. As oportunidades são para estudantes do curso de Direito, matriculados a partir do 5º termo, desde que não conte com mais de uma dependência de aprovação em qualquer disciplina e estar a mais de seis meses da conclusão da graduação.

Na microrregião, o concurso destina-se ao preenchimento das vagas existentes em Adamantina, Flórida Paulista, Lucélia, Osvaldo Cruz e Pacaembu e das que eventualmente surgirem durante a validade da seleção, que é de um ano.

Os estagiários contratados terão jornada de 20h semanais, com remuneração de R$ 750, já incluso auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

As inscrições devem ser realizadas no site www.esmp.mpsp.mp.br até às 17h, do dia 22 de setembro. A taxa é de R$ 75 e deve ser efetuada via boleto bancário.