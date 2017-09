Ministério do Trabalho oficializa extensão de base do Sincomercio para Dracena

Ministério do Trabalho entregou Carta Sindical ao presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei da Silva, na segunda-feira (28)

A extensão de base do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) para Dracena foi oficializada pelo Ministério do Trabalho na segunda-feira (28), com a entrega da Carta Sindical ao presidente patronal, Sérgio Vanderlei da Silva. O anúncio da ampliação de abrangência foi feito no final de junho.

Há mais de 10 anos, o Sincomercio Nova Alta Paulista trabalha junto ao Ministério do Trabalho para ampliar sua extensão de base para Dracena, onde os empresários tinham dificuldades pela falta de representatividade.

Convenções coletivas, que definem horários especiais do comércio, acordos, certificação digital e orientação jurídica são alguns dos serviços que o Sindicato oferece para o empresariado de Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Junqueirópolis. E, a partir da autorização do secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante Lacerda, que realizou a entrega da certidão na segunda-feira, estes benefícios estarão disponíveis também para os empresários dracenenses.

“Os anseios dos empresários serão trabalhados de forma regional, sempre em parceria com os Sindicatos dos Empregados e os escritórios de contabilidade, na defesa das relações trabalhistas”, enfatiza o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei, que completa: “A atuação sempre será com o intuito de colaborar, proporcionado um crescimento do varejo dessas cidades”.

Avaliação positiva

Em nota, a ACE (Associação Comercial e Empresarial de Dracena) de Dracena avaliou como positiva a extensão de base do Sincomercio Nova Alta Paulista.

“Acreditamos que essa extensão é de grande importância, pois Dracena estava sem essa representatividade. Dracena possuía dois pedidos em Brasília para criação de um Sindicato Patronal, mas os mesmos possuíam inúmeras impugnações e as várias diretorias da ACE tentaram reverter tal situação, mas não obtivemos êxito. O Sindicato de Adamantina entrou com um pedido de extensão de base até Dracena e acabou dando certo. Aí colocamo-nos a disposição e também nosso total apoio, e agora veio a conquista. O empresariado local com essa representatividade terá suas necessidades atendidas e mais força nas negociações tanto salarial como de horários com Sindicato dos Funcionários do Comércio, entre outros. A ACE até o momento era quem vinha fazendo esse intercâmbio e aproveitamos para agradecer a parceria que temos com o presidente do Sindicato dos Comerciários, sr. Sérgio Manoel”.