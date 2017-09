O posto de atendimento do Ministério do Trabalho encerra as atividades relativas a homologações trabalhistas e recursos do seguro desemprego na próxima sexta-feira (29), em Adamantina.

Com a decisão, os serviços prestados no município serão direcionados aos PATs (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Bastos, Dracena ou Tupã, além das unidades do Poupatempo. Em Adamantina, o PAT disponibiliza apenas o serviço de emissão da 1ª via da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

O chefe da agência do Ministério do Trabalho, Ciro Pasotti Durighetto, explica que o fechamento do posto não trará prejuízos a população, já que a partir de 12 de novembro as rescisões contratuais não precisarão mais ser homologadas e podem ser feitas diretamente com os empregadores. Hoje, o procedimento é obrigatório no desligamento de funcionários com mais de um ano de trabalho.

Ainda, segundo Durighetto, a partir de janeiro as próprias empresas também ficarão responsáveis pelos recursos do seguro desemprego.

Os funcionários terceirizados da agência serão demitidos, os emprestados pela Prefeitura voltarão a prestar serviço ao município e o efetivo será direcionado ao PAT de Osvaldo Cruz. No ano passado, as agências localizadas em Dracena e Osvaldo Cruz também foram fechadas, com a justificativa de reduzir custos.