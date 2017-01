Menores são apreendidos por furtar residência em Osvaldo Cruz

Um furto qualificado foi registrado no Jardim Colina das Flores, em Osvaldo Cruz, nesta quinta-feira (19). Dois adolescentes, que não tiveram as idades divulgadas, foram apreendidos pelo delito e alguns produtos recuperados.

A Polícia Militar foi acionada para atender a um furto qualificado em uma residência do bairro. Em contato com os vizinhos, estes disseram que dois indivíduos – com as características físicas e vestes parecidas com as dos envolvidos – estavam observando os imóveis daquela área, inclusive a furtada, durante o período da tarde.

Os policiais realizaram patrulhamento pelo bairro e abordaram um menor, que tentou fugir e entrou em uma residência. Em seguida, outro jovem foi abordado e, em sua casa, foram localizados os produtos do furto.

Os materiais e os menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil, onde a vítima reconheceu seus pertences. A ocorrência foi registrada como ato infracional de furto, receptação, desobediência e resistência.