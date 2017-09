Após conquistar seis títulos nas etapas do Campeonato da Federação Paulista de Atletismo, realizadas no primeiro semestre deste ano, o Campeonato Sul Matogrossense e os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, a adamantinense Júlia Barbosa venceu o 19° Campeonato Paranaense Sub 16, que aconteceu no sábado (2), em Maringá (PR). Além disso, a jovem atleta bateu recorde da competição na categoria Sub 14 com 41,86m. A marca anterior era de 31,96m.

Líder no ranking brasileiro de lançamento de disco, Júlia Barbosa disputará diversas competições ainda neste segundo semestre. A primeira delas é nos Jogos Escolares da Juventude, que acontece em Curitiba (PR), na próxima semana. Em seguida, nos dias 23 e 24, a atleta adamantinense compete em São Bernardo do Campo, no Campeonato Paulista de Atletismo Sub 16.

E, do dia 28 de setembro a 1º de outubro, ela estará em Fortaleza (CE) para as disputas do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 16.

Caso se confirme os excelentes resultados, que vem conquistando este ano, e vença os Jogos Escolares da Juventude, Julia será convocada em dezembro para o Campeonato SulAmericano, em Cochabamba, na Bolívia.

Dificuldades

Mesmo com os excelentes resultados, a jovem atleta passa por dificuldades para custear sua participação nas competições nacionais, como nos Jogos Escolares de Curitiba, entre os dias 11 e 20 de setembro. Para viabilizar a disputa, a família da atleta terá que pagar a viagem até São Paulo, onde ela pegará ônibus da Delegação Paulista até o Paraná. Porém, sem a presença do treinador, que também é seu pai, Carlos Barbosa.

Devido à distância de Adamantina a São Paulo ser praticamente a mesma da cidade até Curitiba, a família considera mais coerente levar a atleta diretamente para o município sede da competição, eliminando a distância de ônibus de São Paulo a Curitiba (530km). Os dirigentes paulistas concordaram com a nova proposta.

Amigos e patrocinadores

Mesmo com a alternativa, Julia precisa da colaboração de amigos e patrocinadores para viabilizar a participação na competição, como vem ocorrendo ao longo do ano, quando empresários, colegas e a prefeitura se solidarizaram com o desempenho atlético da adamantinense e investiram esforços para que fosse possível participar dos eventos importantes e, assim, continuar como a melhor atleta Sub 16 (atletas de 15 anos) do país em 2.017, mesmo ainda sendo da categoria Sub 14 (atletas até 13 anos).

“É notório o orgulho da população adamantinense, amigos e empresários diante das conquistas da Júlia, contudo, existe um grande empecilho, que não está dentro da pista de atletismo. O investimento vem se tornando inviável para a família”, lamenta o pai e treinador, que também é professor de Educação Física da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

Ele explica que “simplesmente as contas não batem”. “Seria muito bom contar com o apoio da Instituição, que tenho profundo respeito e admiração, em que sou professor há 15 anos, e ajuda financeira permanente da Prefeitura de Adamantina, neste momento tão crucial, em que as principais competições oficiais do país e internacionais estão prestes a acontecer. Creio verdadeiramente, que o retorno de visibilidade que a Júlia vem dando a nossa querida Adamantina é inquestionável, por onde viajamos as pessoas envolvidas com o atletismo brasileiro e América Latina já sabem quem é ela e de onde vem, e sem dúvida, a reconhecem como o maior talento do Lançamento do Disco de todos os tempos”, finaliza Carlos Barbosa.

Faça parte da rede de amigos

Os amigos e empresários que desejarem participar deste movimento de solidariedade e paixão pelo esporte, pode entrar em contato pelos telefones: (18) 3521-7712 (residencial) – WhatsApp (14) 9.9148-2033 (pai) e (14) 9.9152-4976 (mãe). E, para saber mais sobre a atleta Júlia Barbosa é só seguir no Facebook: Júlia Barbosa – Discus Throw.