Malbec e churrasco: harmonização perfeita

Silvio Graboski escreve sobre suas experiências com vinhos.

Alguns vinhos parecem que foram feitos para acompanhar certas comidas. É assim com os vinhos produzidos com a malbec, a uva emblemática argentina e o churrasco, ainda mais quando o vinho é um Catena Zapata, o mais famoso produtor da Argentina.

Estou falando do Angélica Zapata Malbec Alta, safra 2011, um vinho potente, complexo e elegante que fez par perfeito com a picanha gaúcha preparada ao ponto. Os taninos marcantes do vinho e a acidez perfeita combinaram perfeitamente com a gordura e o sabor intenso da carne.

O vinho apresenta aromas de frutas vermelhas, com toques de café e baunilha, resultado do amadurecimento em barricas de carvalho francês por 12 meses. Na boca é complexo, com álcool bem redondo e final delicioso. Harmonização 100% perfeita.

Mas como num churrasco com amigos não é possível tomar apenas uma garrafa, parti para outro argentino, o Felino, vinho de entrada da Viñas Cobos, malbec, safra 2014. Fiquei temeroso de que a qualidade do primeiro ofuscasse o segundo, porém o Felino superou as expectativas.

Com uma coloração linda, vermelha muito escura, com aromas complexos, destacando-se frutas vermelhas em geleia e especiarias (cravo da Índia). Os 14,5º de álcool não significam um vinho desarmonizado, pelo contrário, é esse álcool que dá potencia e ao mesmo tempo doçura ao vinho, propiciando uma harmonização perfeita com o sabor marcante da picanha. Daqueles vinho que nunca mais faltarão em minha adega.

