A Polícia Civil de Flórida Paulista incinerou 595 quilos de maconha nesta segunda-feira (4). O entorpecente foi apreendido na sexta-feira (1º), durante abordagem na SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), entre Flórida Paulista e Pacaembu.

Após exames periciais, o Judiciário autorizou a incineração, que ocorreu em uma usina de Adamantina.

Apreensão

Dois homens foram detidos em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas e associação para o tráfico na sexta-feira (1º). Um deles escoltava um veículo que carregava grande quantidade de maconha e, o outro, conduzia o carro com a droga. Ambos trafegavam pela SP-294.

Conforme informações da Polícia Militar, uma viatura se deslocava pela rodovia quando avistou um veículo Fiat Stilo, com placas de Amambai (MS), em atitude suspeita. Quando os policiais se aproximaram, o condutor aumentou a velocidade e quis fugir, mas foi abordado logo em seguida, no km 614.

Em princípio, com este indivíduo, de 41 anos, não havia nada irregular. Porém, ao ser entrevistado, algumas respostas eram desencontradas e o homem começou a apresentar nervosismo. Diante das controvérsias, ele confessou que estava escoltando um carro, que estava logo atrás transportando maconha e deu as características do automóvel.

Com as informações, policiais realizaram diligências e, quatro quilômetros antes da primeira abordagem, um veículo com as características apontadas, que se tratava de um Fiat Pálio com placas de Uberaba (MG), foi visualizado estacionado às margens da rodovia, próximo a uma lanchonete.

O condutor, de 24 anos, ao ver a viatura se aproximando, abandonou o Pálio e fugiu para uma área de pasto e plantação de seringueiras. Entretanto, foi feito cerco policial, inclusive com o apoio do Helicóptero Águia, e o indivíduo foi localizado e abordado. De acordo com a PM, ele confessou que, junto ao comparsa, transportava drogas de Amambai (MS) para Tupã (SP).

Ao abrir o carro, foi localizada grande quantidade de entorpecente no espaço onde estariam os bancos traseiros – que foram retirados – e do porta-malas.

