Mais de 500 crianças do Jardim Brasil ganham festa e presentes de Natal

Crianças foram contempladas com presentes do Rotaract, Interact Club e Associação dos Moradores.

A magia do Natal encantou mais de 500 crianças do Jardim Brasil, em Adamantina, no domingo (18). Elas foram contempladas com presentes durante confraternização promovida pelo Rotaract, Interact Club e Associação dos Moradores.

A ação social, realizada no Centro Comunitário do bairro, contou com brinquedos, almoço especial e sorteio de bicicletas doadas por empresas locais. “Além de ajudar o próximo, o objetivo da festa foi refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal”, afirma o presidente do Rotaract, Fernando Parussolo.

A presidente da Associação dos Moradores, Ilma Pereira, destaca que a confraternização é possível devido ao empenho dos voluntários e a parceria com Rotaract e Interact Club. “Ver a alegria estampada no rosto das crianças é muito gratificante. Por isso, só tenho que agradecer aos jovens do Rotaract e Interact pelo amor ao próximo, às empresas que contribuíram para realização do evento e aos voluntários do bairro, que também se empenharam para trazer o encanto do Natal para essas crianças”.

Além do almoço, que é realizado pelo 4º ano, foram distribuídos sorvete e algodão doce para os presentes. “É um momento de muita emoção para a gente”, comenta a presidente do Interact, Natália Marques Costa.

O evento reuniu toda a família, que participou da confraternização durante toda a manhã de domingo.