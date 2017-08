Um torneio de futebol society movimentou o Campus III da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) neste domingo (27). Mais de 240 atletas participaram da 7ª edição do evento esportivo organizado pela Associação Mirim de Adamantina.

A competição contou com a presença de 16 equipes de nove cidades da região. Na categoria sub 11, o troféu de primeiro lugar foi para equipe de Pracinha, seguido pelos times Fratello’s, de Adamantina, e de Panorama. Na categoria sub 12, a acirrada equipe de Pracinha também levou o título de campeã, ficando a Casa da Criança, de Presidente Prudente, em segundo, e o time de Inúbia Paulista, em terceiro.

A Associação Mirim de Adamantina agradece aos participantes e dedica o sucesso a todos os envolvidos na organização do evento esportivo.