A aposentada Olga Gonçalves Lopes, de 82 anos, concretizou a realização de um sonho – a doação de mais de 1 mil peças de roupa para crianças da África. As peças, enviadas na segunda-feira (28), de Lucélia para São Paulo, estão sendo levadas até Moçambique por missionários de Minas Gerais.

A ideia de produzir as peças surgiu após a morte da filha, em novembro de 2.014. “Ela tinha muita vontade de ir ajudar no continente africano. Foi quando pensei, será que não poderia fazer algo?”, conta.

Dois meses depois, a luceliense começou a confeccionar em sua própria casa as roupas, produzidas a partir de doações de retalhos e de peças pela comunidade. “Agradeço a todas as pessoas que colaboraram. Tudo foi possível graças à contribuição de muitas pessoas da região”, agradece.

A última edição da Revista VOX contou a história de carinho e empenho da aposentada para concretização do sonho. “Hoje, vencida essa fase, e com o cumprimento dessa missão, Olga Lopes contabiliza duas vitórias: a superação das limitações decorrentes do AVC e do vazio pela perda da filha. E ao invés de cansaço, sente no próprio corpo os reflexos positivos da tarefa, ao perceber as mãos e braços mais ágeis, inclusive o lado afetado pela doença. Os ganhos são, claramente, físicos e emocionais”, diz o texto, em reconhecimento ao trabalho voluntário.