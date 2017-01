Lucélia e Tupã não terão Carnaval este ano

As cidades de Lucélia e Tupã não realizarão Carnaval este ano devido problemas financeiros e administrativos. As festas, tradicionais na região, não serão novamente realizadas pelas gestões municipais.

Tupã

Em Tupã, o prefeito Ricardo Raymundo e o vice-prefeito, Caio Aoqui, presidente da Comissão Organizadora do Tupã Folia 2017, anunciaram na terça-feira (10) o cancelamento do evento. Aoqui afirmou que foi feito levantamento de custos e os gastos com os festejos carnavalesco ficarão além do que a Prefeitura planejava investir, sem contar que o atual governo herdou uma dívida de mais de R$ 9 milhões da gestão Manoel Gaspar. “Com base no levantamento de custo, levantamento das prioridades e necessidades que nós temos em nosso município, é com muita tristeza que anunciamos o cancelamento do Carnaval 2017”, anunciou o vice-prefeito.

Lucélia

O prefeito de Lucélia, Carlos Ananias Júnior (PSB), também descartou a possibilidade de realizar Carnaval este ano, festa que não acontece desde 2014. “Seria desumano a Prefeitura realizar este ano uma festa de Carnaval diante de tantos problemas que assolam nosso município. Do que adianta oferecermos alguns dias de festa, diante da necessidade na melhora da Saúde, da Infraestrutura Urbana? Oferecer lazer à população está em nosso plano de Governo, mas, inicialmente, temos outras prioridades”, informou o Chefe do Executivo, ao IMPACTO.