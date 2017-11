Oferecer mais do que produtos, mas também informação é um dos objetivos da Loja Tatiane Moreira, que vem se destacando por aliar produtos de qualidade com benefícios às clientes.

Depois do curso de automaquiagem – considerado um sucesso –, a empresária Tatiane Moreira traz para Adamantina a stylist Débora Buzzo, de São José do Rio Preto. Ela é pós-graduada em negócios e moda.

A profissional dará 1° Workshop de Moda, oportunidade em que às mulheres poderão tirar desde dúvidas de vestimentas até entender seu corpo, o que possibilitará um consumo consciente. “O objetivo é ensinar as clientes como usar a moda em seu favor e nunca se tornar uma escrava desta mesma moda”, destaca.

Com vagas limitadas, o curso será realizado no próximo dia 2, às 10h30, na Loja Tatiane Moreira. O valor da inscrição é R$ 10. “A produtora de moda vai ensinar como o calçado pode mudar totalmente um look, qual a roupa ideal para cada estilo de corpo, além de responder perguntas, as dúvidas de nossas parceiras”, diz.

Além do workshop, o mês de aniversário da Loja Tatiane Moreira – que completa um ano em Adamantina – está cheio de novidades. Ao realizar uma compra você ganha uma limpeza de pele e o direito de estourar um balão – dentro de cada um tem brinde especial. “Queremos que cada mulher reconheça a sua beleza, não seguir padrões, e usá-la a seu favor. Proporcionar este além sempre foi o nosso intuito, que vem sendo assimilado pelas nossas clientes. Então, neste primeiro ano de loja, só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio da vida e, mesmo em meio às incertezas da economia, Tatiane Moreira ganha espaço, além das parceiras que confiam na marca”, agradece à empresária.

Pelo 3º ano consecutivo, a marca Tatiane Moreira foi convidada a participar de feira em Las Vegas, nos Estados Unidos, voltada a exportação. “O reconhecimento é local, regional e até internacional. O sentimento é somente de gratidão”.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas na loja Tatiane Moreira, que fica na alameda Navarro de Andrade, 467 – centro de Adamantina. Telefone: (18) 3522-9491 e WhatsApp: 9.9688-0283.