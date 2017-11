A loja Maria Rosa está em nova fase em Adamantina. Agora no comando dos empresários Anderson Q. Guimarães (Kennedy) e Natália Trentino, a boutique traz marcas renomadas do mercado, como Maria Filó, Osklen e Estela Geromini.

Na terça-feira (21), clientes e amigos conferiram as novidades e as principais tendências da moda no coquetel de reinauguração. “A loja Maria Rosa quer com a fusão destas grifes trazer um estilo moderno, elegante e despojado. E, garantimos: traremos outras marcas que possam satisfazer o público adamantinense”, disse Natália.

Maria Filó

A marca carioca traz um estilo clássico e elegante, que realça a beleza feminina. Com a direção criativa de Roberta Ribeiro, a Maria Filó é composta por uma linha Suite, noite, lingerie, praia, acessórios e casa & decoração, além da Filozinha – tal mãe, tal filha.

Osklen

A Osklen foi fundada por Oskar Metsavaht. Pioneira no Brasil, é referência internacional na introdução de conceitos e aplicações de práticas sustentáveis, tratando de questões de preservação ambiental e educação socioambiental com a visão do ‘Novo Luxo’.

“A marca vem com um estilo único, trazendo tecidos nobres, como a seda, linho e fibras naturais, trabalhando o masculino e o feminino. As t-shirts masculinas representam o lifestyle Osklen, é uma das linhas de maior participação no mercado, sendo referência na categoria”, destaca Natália.

Estela Geromini

A marca Estela Geromini traz acessórios de luxo e peças criadas com a combinação de tecnológica e artesanal. O verão 2.018 de Estela Geromini é uma jornada de cor, luz e exuberância. ­“Duas coisas são indestrutíveis: o brilho do ouro e a beleza dos clássicos”, enfatiza a empresária.

Serviço

A loja Maria Rosa fica na alameda dr. Armando Salles Oliveira, 421 – centro de Adamantina. Informações: (18) 3521-4443 ou 9.9603-1955.