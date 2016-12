Artigo escrito por professores da UniFAI se torna referência na Europa

O livro com capítulo escrito pelos docentes Prof. Dr. Estevão Zilioli e Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, do curso de Engenharia de Alimentos das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), agora Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), e que foi publicado por uma editora de livros de acesso aberto de Viena, na Áustria, no fim do primeiro semestre no ano se tornou referência de acessos na Europa.

Intitulado “Probiotics and Prebiotics in Human Nutrition and Health” (Probióticos e Prebióticos em Nutrição Humana e Saúde) e publicado pela InTech Science, Technology and Medicine open access publisher, o livro é uma resposta à necessidade de âmbito global e atual por mais informações sobre o tema pró e prebióticos e contém capítulos escritos por autores reconhecidos internacionalmente, sendo planejado para atender às necessidades dos pesquisadores, profissionais da saúde, indústrias e agências reguladoras. “Esse livro serve como referência padrão nesta área importante e em rápido crescimento de probióticos e prebióticos na nutrição e saúde humana”, comentaram os coautores.

A obra foi editada pelo Dr. Venketeshwer Rao, professor emérito do Departamento de Ciências Nutricionais da Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto, no Canadá.

“Alimentos probióticos e prebióticos, que juntos são referidos como simbióticos, são globalmente reconhecidos como sendo benéficos à saúde humana. Nos últimos anos um grande interesse tem sido gerado quanto à identificação de microrganismos, caracterização, mecanismos de ação e seu papel na prevenção e gestão da perturbação da saúde humana”, explicou Márcia Zilioli Bellini, que também é coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos da UniFAI.

O capítulo 16, “Yeasts as Potential Source for Prebiotic β-Glucan: Role in Human Nutrition and Health” (Leveduras como fonte potencial para Beta-glucana prebiótica: papel na nutrição e saúde humana), escrito em conjunto por pesquisadores da UniFAI e da Unesp de Assis, apresenta uma extensa e sistemática revisão acadêmica científica, propondo a obtenção deste importante simbiótico a partir da levedura, um microrganismo amplamente utilizado e conhecido no Brasil por conta de sua grande aplicação na indústria sucroalcooleira.

“Muitos avanços no processo de obtenção de Beta-glucana têm sido propostos, no entanto, a grande limitação é o alto custo de produção, que inclui a extração, a purificação e a modificação química, visando atingir as propriedades biológicas esperadas e rendimento. Esta revisão [do capítulo escrito] se propõe a contribuir grandemente para a ciência e tecnologia de obtenções de produtos probióticos e prebióticos, em específico de Beta-glucana, além de sua utilização e diferentes implicações à saúde humana”, concluiu Márcia.

A obra, em inglês, pode ser acessada pelo link http://www.intechopen.com/books/probiotics-and-prebiotics-in-human-nutrition-and-health.