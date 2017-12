A juíza da Terceira Vara de Adamantina, Ruth Manegatti, receberá a Medalha Regente Feijó em reconhecimento aos seus inúmeros méritos pessoais, especialmente no desenvolvimento de atividades que contribuem para a melhoria da segurança pública e aos trabalhos da Justiça. A informação foi divulgada pelo juiz da Primeira Vara de Adamantina, Fabio Alexandre Marinelli Sola.

Segundo o magistrado, a Medalha Regente Feijó foi instituída com o objetivo de homenagear personalidades civis e militares ou instituições públicas e privadas que tenham colaborado com os trabalhos da Polícia Militar em apoio ao Judiciário Paulista.

“No reverso da medalha se pode ver parte de uma frase constante do Decreto de iniciativa do Ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó, conhecido como Regente Feijó, que em 10 de outubro de 1.831, autorizava as Províncias Brasileiras criar as Guardas Municipais Permanentes que foram evoluindo e hoje se constituem nas Policias Militares dos Estados. Una-se a dra. Ruth, como merecedora da honraria, as inúmeras autoridades de peso do Estado de São Paulo, como governadores, presidentes de Tribunais, secretários de Estado, desembargadores e juízes”, destaca.

A honraria foi criada pelo Decreto Estadual nº 47.585 de 10 de janeiro de 2.003 e é concedida pela Assembleia da Polícia Militar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A homenagem será entregue no final deste mês.