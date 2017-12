A juíza da Terceira Vara de Adamantina, Ruth Manegatti, recebeu a Medalha Regente Feijó em reconhecimento aos seus inúmeros méritos pessoais, especialmente no desenvolvimento de atividades que contribuem para a melhoria da segurança pública e aos trabalhos da Justiça. A cerimônia de outorga ocorreu no Salão Nobre Ministro Costa Manso, no Palácio da Justiça, sede da Corte Bandeirante, na quarta-feira (30).

O chefe da APMTJ (Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça São Paulo), coronel PM Sergio Ricardo Moretti, em nota para boletim interno distribuído na quarta, declarou que “irmanados ombro a ombro, há mais de cem anos, a Polícia Militar é parceira do Poder Judiciário na defesa da vida, da integridade física e da dignidade humana”. “Nossa missão é diuturna, todos os dias, em todos os rincões do Estado de São Paulo, trabalhando na dificuldade, nos extremos, às vezes com o sacrifício da própria vida, lidando com infratores da Lei”, continuou.

O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, discursou em nome dos agraciados. “Recebemos a medalha de uma grande instituição paulista, que presta inestimáveis serviços à população de São Paulo”, afirmou. Para o magistrado, eventos como o realizado ontem são importantes para fortalecer as instituições, pois dão a oportunidade de “cultuar nossos valores e nossos princípios, a fim de perpetuar o que é bom, descartar o que é ruim, e preservar as nossas grandes tradições”.

“É por conta do espírito público de amor à Pátria que estamos aqui”, afirmou no encerramento da cerimônia o presidente do TJSP, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. “Temos aqui uma grande família que está representada por aqueles que foram agraciados.”. Ele homenageou a PM, ressaltando que seus integrantes são “verdadeiros heróis, que sofrem na trincheira do dia a dia a despeito de todas as dificuldades”, e também enalteceu o trabalho dos servidores públicos em geral.

Prestigiaram a solenidade o vice-presidente do TJSP, desembargador Ademir de Carvalho Benedito; o corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças; o presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, desembargador Renato de Salles Abreu Filho; o corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões; o juiz assessor chefe do Gabinete Civil da Presidência e presidente eleito da Apamagis para o biênio 2018/2019, Fernando Figueiredo Bartoletti; desembargadores, juízes, militares, amigos, familiares e servidores da Justiça.