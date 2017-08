Na manhã de segunda-feira (28), a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina (APAE) se encerrou com uma palestra do Dr. Carlos Scarazzato, Juiz de Direito, no salão da entidade.

“Agradeço a oportunidade de poder falar sobre o trabalho da APAE. É uma tendência que o Poder Judiciário tem de se aproximar da população, mostrando qual é a nossa verdadeira atuação: um trabalho de garantia de direitos, de parcerias e de criação de espaços de convivência e humanidade. O Judiciário precisa de instituições parceiras que possam viabilizar os direitos reconhecidos e declarados por nós, por isso é necessário este fortalecimento de vínculos. É ótimo conviver com uma entidade como a APAE, que torna tudo isso possível”, comenta o Dr. Carlos Scarazzato.

“Foi uma semana muito positiva, pois tivemos a oportunidade de mais uma vez mostrar o trabalho que a APAE realiza em Adamantina, atendendo também outros municípios como Pacaembu, Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis, Salmourão e Parapuã. Foi uma semana de integração muito boa, mostrando que os profissionais da instituição continuam sempre em busca de melhorar a qualidade de vida dos atendidos”, avalia o presidente da APAE Diniz Parússolo Martins.