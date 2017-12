O prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), disse que a cidade foi prejudicada pela decisão do estado de São Paulo em escolher Marília como sede da 62ª edição dos Jogos Regionais da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

“Nos sentimos prejudicados porque fomos o único município a seguir todos os trâmites desde o início, onde protocolamos o pedido, tivemos aval do secretário estadual de Esportes [Paulo Gustavo Maiurino], assim, recebemos a equipe de técnicos do Estado que realizaram vistorias nas praças esportivas para as devidas adequações e, posteriormente, iniciamos o trabalho para realização das licitações necessárias, visando investimentos nas praças esportivas”, disse o prefeito, ao jornal Diário do Oeste.

Ainda, segundo Cardim, desde que Marília foi confirmada como sede dos Jogos Regionais realiza intensa cobrança junto às autoridades estaduais visando reverter à decisão. Na sexta-feira (1º), o prefeito se reuniu com governador Geraldo Alckmin (PSDB), que tomou conhecimento sobre o impasse.

Nesta semana, ele afirmou que continuará mantendo contato com as autoridades estaduais em busca de explicações sobre o caso.