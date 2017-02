Jardim Adamantina elege nova diretoria da Associação de Moradores

A nova diretoria da Associação de Moradores do Jardim Adamantina foi eleita no domingo (29).

Com a divulgação do resultado, Toninho Revelin assume a presidência do Jardim Adamantina, tendo como vice-presidente Rosana Correa, pela chapa ‘Nova Geração’.

Completam a diretoria: Marcos Ferreira (diretor esporte), Regiane Garcia (diretora de patrimônio) , Valeria Piard (1ª secretária), Cristiane Reis (1ª tesoureira), Natália Azevedo (2ª tesoureira), Juliana Telles (diretora social) e Sandro Gomes, Ivanilda Souza e Maria Corott (conselheiros fiscais).

O mandato da diretoria eleita é válido por dois anos, conforme estabelece o estatuto. O Jardim Adamantina é um dos mais antigos e populosos bairros da cidade.