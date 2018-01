A Polícia Militar recebeu informação de que um dos irmãos estaria na prática de tráfico de droga e com um celular furtado escondido em sua residência.

Os militares foram ao local indicado, no Jardim Brasil, e tiveram autorização dos moradores para entrar no imóvel. O suspeito denunciado foi localizado e, segundo a PM, alegou que havia comprado o celular por R$ 40 e indicou onde estavam escondidos dois tabletes de maconha (24 gramas), os quais seriam fragmentados para a venda posterior. Os policiais também encontraram R$ 190, em notas diversas, na carteira do abordado.