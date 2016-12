IPVA de SP começa a ser pago no dia 9 de janeiro

IPVA de São Paulo começa a ser pago em 9 de janeiro. O imposto ficará em média 4,8% mais baixo em 2017. A Secretaria da Fazenda publicou no Diário Oficial do Estado, os valores venais dos veículos, base de cálculo do IPVA.

As regras não sofreram mudanças: Gasolina, Bicombustíveis e Picapes, alíquota de %; Etanol, Eletricidade ou Gás, %.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas registrou os valores de mercado em setembro de 2016, e aponta maior queda de preços de venda para caminhões usados, 7,9%; Utilitários, 5,4%, automóveis, ônibus e micro-ônibus, com redução de 5,3%, motos 2,9% abaixo do valor apurado em 2015.

O calendário do IPVA 2017 mantém o pagamento em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelamento em três vezes – janeiro, fevereiro e março -, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto.

Os proprietários estão recebendo os avisos de vencimento da Fazenda de São Paulo. Quem não receber o comunicado deve acessar o site da Secretaria ou fazer a quitação com base no documento do veículo, o Renavan.

A Fazenda prevê arrecadar R$ 15,4 bilhões com o IPVA em 2017.

Já em 2016, até outubro foram recebidos pelo Estado R$ 13,7 bilhões. Metade do imposto fica com o município no qual os veículos estão registrados.