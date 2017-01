IPVA 2017: Veículos com placa final 1 tem até 9 de janeiro para pagamento

Os proprietários de veículos com placa final 1 têm até a próxima segunda-feira (9), para efetuar o pagamento integral do IPVA 2017 com desconto de 3% ou parcelar o tributo em três vezes. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.

O imposto pode ser quitado de três maneiras: à vista com desconto de 3% (janeiro); à vista sem desconto (fevereiro) ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa.

Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2017.

O calendário continua na terça-feira (10) para veículos de placa final 2 e segue até 20 de janeiro para os veículos com placa final 0. Confira aqui a tabela completa.

Aviso de Vencimento

O Aviso de Vencimento do IPVA de 2018 vai migrar para o ambiente digital e deixará de ser enviado pelos Correios. Todas as informações sobre débitos de IPVA, DPVAT e multas poderão ser consultadas na página da Fazenda. www.ipva.fazenda.sp.gov.br.