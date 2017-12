O Interact Club, clube patrocinado pelo Rotary Club de Adamantina realiza de 7 a 21 de dezembro, uma campanha de arrecadação de brinquedos (novos e usados em bom estado de conservação), assim como roupas, calçados e materiais escolares que serão doados para as crianças e adolescentes de baixa renda atendidas pelo IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina).

Os interessados em contribuir com a campanha podem entrar em contato com Bruna Haddad (14) 99617-1255, Natália Marques (18) 99622-2920 ou com Gabriel Dias (18) 99814-0393 que irão até o local buscar a doação.

A presidente do Interact Club de Adamantina, Bruna Haddad, convida a população a contribuir com mais esta importante campanha.