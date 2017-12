O Interact Club, clube patrocinado pelo Rotary Club de Adamantina realizou de 7 a 21 de dezembro, uma campanha de arrecadação de brinquedos (novos e usados em bom estado de conservação), assim como roupas, calçados e materiais escolares.

Todas as doações recebidas foram destinadas para às crianças e adolescentes de baixa renda do IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina) com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz aos atendidos pela entidade.

Na última semana, os Interactianos estiveram na sede da instituição, onde realizaram a entrega dos presentes e participaram de atividades junto às crianças.