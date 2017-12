A Univesp (Universidade Virtual de São Paulo) – polo de Adamantina – abriu as inscrições para três cursos na segunda-feira (27). As oportunidades são: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão Pública, sendo 50 vagas disponíveis para cada.

Segundo a Administração Municipal, os cursos são gratuitos e quase 90% dos estudantes cursaram o ensino médio em escolas públicas. Neste sistema de ensino o aluno escolhe o seu horário para estudar via internet, com material pedagógico elaborado por professores da USP, Unesp, Unicamp e Fatec.

Ainda, segundo a Prefeitura, o polo da Univesp em Adamantina oferecerá computadores, impressora e acesso a internet para que o estudante participe das atividades da Universidade. O local físico para implantação do polo está sendo providenciado e em breve será divulgada a toda população.

As inscrições para o vestibular são realizadas somente pela internet no endereço: univesp.br/vestibular até terça-feira (5). As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2.018.