Inscrições para concurso público e processo seletivo da Prefeitura de Irapuru terminam neste domingo

Termina neste domingo (9), o prazo para inscrições no concurso público e o processo seletivo realizados pela Prefeitura de Irapuru.

O Concurso Público visa preencher vagas nos cargos de Fiscal de Impostos e Taxas (1), Bibliotecário (1), e Professor de Educação Básica I – Com Especialização em AEE (1). Os salários estão entre R$ 1.067,88 a R$ 2.298,00, em cargas horárias que variam entre 40h semanais ou 125/150/200 hora/mês.

Já o Processo Seletivo tem como objetivo formação de cadastro reserva nos seguintes cargos: Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Artes, Professor de Educação Básica II – Educação Física, e Professor de Educação Básica II – Inglês. Os salários estão entre R$ 300,72 e R$ 1.879,50 em cargas horárias que variam entre 24, 125/150/200 hora/mês.

Previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril, os candidatos que concorrerem tanto ao Concurso Público quanto ao Processo Seletivo serão analisados por Prova Objetiva. O exame versará sobre questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Básicos de Informática, dependendo da vaga escolhida. Para os cargos de Professor, haverá também Avaliação de Títulos.

As inscrições de ambos podem ser realizadas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br até às 23h59 do dia 9 de abril de 2017. Para concluir, é necessário realizar o pagamento de uma taxa que varia de acordo com a vaga pretendida.