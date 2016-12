INCRA inicia emissão do Certificado de Cadastro Rural 2015/2016

O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) disponibilizou a partir de 19 de dezembro deste ano, a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2015/2016, para os proprietários e os possuidores a qualquer título de imóvel rural em todo o território nacional.

O novo certificado é emitido via internet e pode ser acessado pelo portal Cadastro Rural http://www.cadastrorural.gov.br/

Para que o CCIR seja validado, deverá ser efetuado o pagamento da taxa de serviço cadastral, exclusivamente, na rede de atendimento do Banco do Brasil, a qual deverá ser quitada até 14 de janeiro de 2017. Se a quitação não ocorrer até a referida data, deverá ser emitida a 2ª via do CCIR, que conterá os valores de multa e juros calculados pelo sistema, com alerta para nova data de vencimento.

É importante que o interessado se atente para o fato de que o CCIR não será enviado via correios, que o CCIR 2015-2016 substitui o CCIR 2010-2014 e contém valores de débitos da taxa de serviços cadastrais referentes a exercícios anteriores, caso existam.

O CCIR é indispensável para legalizar em cartório alterações no registro da área ou para solicitação de financiamento bancário.