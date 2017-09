Na manhã da última quarta-feira, 6, o prefeito Márcio Cardim participou de uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Adamantina, com os produtores rurais do município e com representantes da CAMFRA, APPRAR, APTA, CATI, Secretaria Municipal de Agricultura, UniFAI e APLEMAR.

O objetivo da reunião foi debater ações para fortalecer a agricultura familiar em Adamantina com foco na produção e comercialização dos produtos agrícolas.

Outro ponto bastante discutido foi em relação ao projeto de instalação de um entreposto comercial no município que consiste em um local apropriado para facilitar o escoamento da produção.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim, a administração municipal está estudando a possibilidade de instalar o entreposto comercial no prédio do IBC, próximo ao campus II da UniFAI, que abriga atualmente a empresa Confeccione.

“Nossa ideia é aproveitar apenas um espaço do prédio do IBC que já possui plataformas de embarque e desembarque, sem prejudicar a empresa Confeccione que continuará funcionando normalmente naquele prédio, gerando empregos ao município”, explicou o prefeito.

Para Cardim, o objetivo a partir de agora, é intensificar as ações em prol da produção agrícola que foi um dos itens que compõe a base de seu plano de governo, focado em saúde, educação e agricultura familiar.