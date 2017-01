Igreja Católica se mobiliza para acompanhar sessões da Câmara

O número de pessoas dispostas a acompanhar os debates dos vereadores e a votação de projetos e requerimentos que dizem respeito à população é cada vez menor nas sessões da Câmara Municipal de Adamantina.

Com intuito de incentivar a participação dos adamantinenses, além de acompanhar o trabalho legislativo, a Paróquia Santo Antônio lança projeto pioneiro na região: a cada sessão ordinária, membros de uma pastoral ou movimento estarão presentes acompanhando os assuntos que mexem com o dia a dia da cidade.

“É importante entender que partimos da compreensão de política como o exercício do poder de decisão: seja o poder pessoal de decisão sobre a própria vida, seja o poder de participar nas decisões da própria comunidade. Os cristãos devem ter uma participação ativa na vida do município, no sentido de mostrar aos que foram eleitos que estamos interessados na vida e no bem estar da cidade e dos cidadãos”, explica o padre Rui Rodrigues.

Segundo o pároco, a intenção é seguir as seguir as orientações do “Catecismo da Igreja Católica” que ensina que “faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos – e somente estes – que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações”.

O papa Francisco, confirmando isso, disse em uma audiência geral: “Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, cristãos, não podemos nos fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não podemos! Devemos nos envolver na política porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum”.

O padre explica ainda que a Igreja se interessa pela política e não a politicagem “que corrompe, corrói e destrói uma cidade e onde os mais prejudicados sempre será a população mais carente”.

“É bom que as pessoas entendam que já orientamos as pastorais e movimentos que não é para ir fazer gritaria ou baderna na casa legislativa, de forma alguma, mas que a presença deles possa servir de incentivo para que nosso poder público exerça a sua missão com transparência, honestidade e que a população saia valorizada. Bom, essa é a intenção da paróquia Santo Antônio ao incentivar a participação das pastorais nas sessões do Legislativo”, informa.

O coordenador do Conselho Paroquial de Pastoral, Gabriel Antônio Cruz, organiza uma escala para que durante todo ano, em cada sessão, uma pastoral ou movimento se faça presente nas sessões, a partir de 6 de fevereiro, quando inicia os trabalhos legislativos de 2017.

“Agora também convido toda a população, independente da confissão religiosa, a conhecer mais e participar dessas sessões, acredito que isso também irá motivar os nobres vereadores, pois sentirão os anseios da população da qual são os representantes”, finaliza padre Rui.