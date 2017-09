Adamantina sedia entre os dias 26 e 28 de setembro, o I Simpósio de Humanização da Saúde.

O evento será realizado em parceria entre o Polo de Atividades Integradas PAI “Nosso Lar, Ministério Público do Estado de São Paulo e Poder Judiciário, sob o tema “Prática e Saberes”.

A atividade faz parte das ações de conscientização do Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização à prevenção do suicídio e terá entrada gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

No dia 26, às 19 horas, no anfiteatro da Biblioteca Municipal, acontece palestra com a média psiquiatra Michelle Medeiros Lima Salione que irá discorrer sobre o “Processo de internação como prevenção de suicídio”.

Já no dia 27, a partir das 19 horas, no auditório “Miguel Reale”, no campus II da UniFAI, é a vez do Promotor de Justiça Mário Coimba que atua na Comarca de Presidente Prudente e vai abordar o tema: “A saúde mental e a rede preconizada pelo SUS”.

E, no último dia do evento, em 28 de setembro, também às 19 horas, será realizado no auditório do campus II da UniFAI, a palestra sob o tema: “Uma experiência de fé” que será ministrada pelo diretor do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata Duarte.