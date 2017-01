Eros Prado da ‘Praça é Nossa’ faz show em Adamantina

Eros Prado, que faz o personagem ‘Inconveniente’ do programa A Praça É Nossa, do SBT, se apresenta em Adamantina, no dia 12 de fevereiro.

O humorista traz o show ‘Rir é o melhor remédio’. A apresentação será no anfiteatro da Biblioteca Municipal, a partir das 19h30. Os ingressos são vendidos ao valor promocional de R$ 35, na loja O Boticário. A censura é de 12 anos.

O repertório do espetáculo envolve todo o público em uma apresentação dinâmica e interativa.

O humorista conduz o show com uma maestria impecável, onde a plateia é a grande protagonista do show. O show contém toda a sagacidade e irreverência próprias do tradicional stand up comedy, atrelados à força dos personagens e às performances assinadas por Eros Prado.

Carreira

Nascido em Montevidéu (Uruguai) e criado na cidade de Pinhalzinho (SP), Eros Prado iniciou sua carreira como ator no grupo de teatro ArteAtrando, em Amparo (SP), mas ganhava a vida como animador de hotéis.

Em um destes hotéis conheceu Márvio Lúcio, ‘O Carioca’, que o indicou para fazer um teste no Programa Pânico, onde atuou em três temporadas.

Hoje, no programa A Praça É Nossa, Eros prado apresenta o personagem ‘Inconveniente’, um caipira recém-chegado à Capital que, em suas andanças pela cidade grande costuma, de um jeito simples incomodar as pessoas, mas sem maldade, e sim por sua simplicidade. Seus bordões “Capai memo’, ‘Pra que fazer isso’ e ‘Miiintira’ são suas marcas registradas e um sucesso pelo Brasil afora.