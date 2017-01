Homem é preso em Adamantina por ameaça a mãe e sobrinha

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada de domingo (15) no Jardim Adamantina, acusado de violência doméstica.

Segundo nota à imprensa expedida pelo Batalhão da Polícia Militar, o registro da ocorrência se deu por volta de 1h30 da madrugada de domingo. Diz a nota que o homem estava bastante exaltado e agressivo, portava uma faca e ameaçou matar a mãe e a sobrinha, além de ofendê-las com palavras de baixo calão. O homem dizia, também, que iria incendiar a residência.

Diz a nota do Batalhão da PM que diante dos fatos, as vítimas correram para a rua, momento em que o homem passou a danificar móveis, utensílios e portas da casa, com socos e pontapés.

Com a chegada da PM ao local, o homem ainda estava bastante exaltado e mediante o emprego de força física, foi desarmado e contido. O mesmo resistiu à ação dos policiais e disparou ofensas e xingamento, recebendo voz de prisão.

Após se preso, o homem foi apresentado ao plantão da Polícia Civil, juntamente com as duas vítimas e a faca usada na ameaça. O agressor foi autuado em flagrante delito com base na Lei Maria da Penha e no Código Penal Brasileiro, ficando recolhido na cadeia, à disposição da Justiça.