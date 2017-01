Homem é preso duas vezes por tentativa de furto em menos de 3 horas

Um homem de 29 anos foi preso duas vezes, em um período de pouco mais de duas horas, em Osvaldo Cruz. De acordo com as informações da Polícia Militar, o autor foi flagrado, na primeira vez, por volta da 1h30 desta quinta-feira (5), sendo que após ser ouvido, foi liberado. Já as 3h40 da mesma data, ele foi detido novamente. Nas duas situações, o indivíduo tentava entrar em estabelecimentos comerciais.

Conforme o registro, os policiais faziam patrulhamento, quando o homem foi preso enquanto tentava invadir uma lanchonete localizada na Avenida Presidente Varga, no Centro. Devido ao fato, ele foi detido e encaminhado à delegacia. Depois de prestar esclarecimentos, foi liberado.

Após pouco mais de duas horas, novamente, durante patrulhamento, os policiais flagraram o indiciado arrombando a porta de outra lanchonete, situada na Rua 21 de abril, no Bairro Nosso Teto. Ele usou uma barra de ferro na ação.

Diante do fato, o homem foi conduzido mais uma vez à delegacia, onde teve a prisão ratificada. O autor foi encaminhado à Cadeia de Adamantina, para posterior remoção ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá.