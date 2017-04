Homem é preso após agredir a ex-mulher com pedaço de madeira em Osvaldo Cruz

Um homem foi preso neste domingo (23) após agredir a ex-mulher com um caibro de madeira e ainda ameaçá-la de morte, em uma casa, no Bairro Monte Líbano, em Osvaldo Cruz. De acordo com a Polícia Militar, o autor quebrou diversos objetos do interior da residência e também de um salão de beleza que fica ao lado do imóvel, além do carro da vítima.

A vítima relatou à polícia que seu ex-amásio foi até a sua residência “muito furioso” e arrombou a porta da cozinha, entrando no imóvel sem permissão. Posteriormente, o homem desferiu um golpe com um caibro de madeira nas costas da vítima, causando-lhe lesão, conforme a PM.

Após a agressão, o indiciado ainda quebrou objetos da casa e também de um salão de beleza, localizado ao lado do imóvel. Antes de fugir do local de bicicleta, o indivíduo ameaçou a vítima, alegando que, se fosse preso e quando recebesse seu alvará de soltura, voltaria para matá-la, de acordo com as informações da polícia.

Com as características do autor, a PM realizou patrulhamento e encontrou o homem no Bairro Alberto Langue. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o autor. Ele foi preso pelo crime previsto na Lei Maria da Penha, além de dano qualificado e ameaça.