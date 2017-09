Quem não ama um bom hambúrguer? Os artesanais caíram no gosto dos adamantinenses, seja pela suculência, pelo tamanho ou pela qualidade dos ingredientes utilizados em seu preparo.

E, escolher um sanduíche em um cardápio de uma hamburgueria artesanal pode ser tarefa nada fácil. São tantas as variedades que fica difícil decidir por apenas um prato. Na Barrock Hamburgueria o destaque é Hambúrguer de Costela, preparado com 100% de costela bovina e composto com salada, cebola caramelizada, bacon, barbecue e queijo cheddar – tipo inglês.

Elaborado por equipe especializada, que passou três anos realizando testes e visitando hamburguerias de todo o estado de São Paulo, a Barrock alia hambúrguer artesanal com blends de qualidade.

Os irmãos empresários, Mark e Jack Otton Fernandes, destacam que fazem o que amam, tornando a Barrock referência em Adamantina pela qualidade. “Nossa filosofia é proporcionar qualidade em todos os aspectos – alimento, atendimento e ambiente, trazendo aos nossos clientes não apenas uma hamburgueria tradicional, mas, sim, uma experiência gastronômica”, enfatizam.

Inaugurada em 2.016, a hamburgueria está situada em ponto estratégico da cidade, via de acesso, trazendo todo o ambiente rock para um público seleto, que aprecia combinações diferenciadas, porém, homogêneas.

Com o lema ‘mais gula, menos frescura!’, a Barrock conta ainda no cardápio com porções, caipirinha, cervejas nacionais e importadas, além de vários tipos de Wisky, se tornando o local ideal para passar momentos agradáveis.

O ambiente é climatizado.

Serviço

Barrock Hamburgueria

Terça a domingo: a partir das 19h30

Sábado: a partir das 20h

Avenida Marechal Castelo Branco, 344

Facebook: @BarrockHamburgueria