Gustavo Taniguchi fala dos desafios de comandar a secretaria de Gabinete

Dois dias antes de assumirem oficialmente a Prefeitura de Adamantina, o prefeito Márcio Cardim e a vice Ana Romanini Micheloni, ambos do DEM, anunciaram os nomes dos nove novos secretários municipais que formarão a nova equipe.

Cardim disse que seu secretário é formado na maioria por um corpo técnico. “Escolhemos nomes que possam contribuir com a nossa Administração e com o progresso da cidade. Formamos uma equipe de colaboradores para que juntamente com o Legislativo venham fazer a diferença em Adamantina”, destaca.

Vale destacar que 80% deles são funcionários de carreira da Prefeitura, inclusive, alguns respondem pelos mesmos cargos na atual gestão Pacheco e os outros já comandaram pastas em administrações anteriores.

O GI NOTÍCIAS inicia uma série de entrevistas com os comandantes de cada pasta que destacam os desafios e como pretendem gerir os principais setores do município.

Gustavo Taniguchi Rufino, Secretário de Gabinete

Funcionário de carreira, formado em Direito pela UniFAI. Começou como estagiário da Prefeitura no ano de 2003. No ano seguinte, foi efetivado depois de passar em concurso público para o cargo de auxiliar administrativo. Atuou como diretor do Departamento de Compras e Licitação. Em 2016 foi exerceu o cargo de Secretário de Finanças, na gestão Pacheco. Na gestão Cardim comandará a pasta do Gabinete.

Principais desafios da pasta

O secretario de Gabinete auxilia o prefeito no que for necessário, ou seja, em todas as frentes atuantes da Prefeitura para colaborar na solução dos problemas; não só os problemas políticos, mas também os diversos entraves que a Administração Municipal possui.

“Não vejo a Secretaria de Gabinete apenas como uma secretaria política, e sim de gestão dos interesses do Chefe do Executivo nas diversas áreas de atuação. São inúmeros os desafios que nossa administração irá enfrentar, porém estamos empenhados e preparados para solucionar as demandas. O País passa por um momento instável e isso atinge a todos, mas com gestão e foco, Adamantina se reerguerá no cenário regional, onde sempre foi modelo”, destaca Taniguchi.