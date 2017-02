Sol Eventos: Coquetel marca lançamento da 2ª edição do Guia de Fornecedores

Na terça-feira (31), os principais profissionais do ramo de festas, casamentos e formaturas da região, além de convidados, prestigiaram o lançamento da 2ª edição do Guia de Fornecedores de Eventos. . A cerimonialista Sol Matos recepcionou os convidados no Dorigo Eventos, em Adamantina.

A primeira edição foi publicada em março do ano passado e contou com profissionais renomados do setor de festas e cumpriu sua finalidade: tornou-se uma vitrine, onde os prestadores de serviços divulgaram suas marcas, além de ter sido de grande ajuda para os organizadores de eventos.

A idealizadora do projeto afirma que a edição 2017 está ainda melhor. “O guia é de grande ajuda para quem deseja organizar um evento, mas acima de tudo, reúne num só local, dezenas de prestadores de serviços qualificados e com ‘know how’ na área para tornar qualquer evento inesquecível”, destaca Sol.

O guia estará em circulação em Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Osvaldo Cruz, Dracena, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Garça, Andradina e Valparaíso.

Realização: SOL EVENTOS [cerimonial, assessoria e mestre de cerimônias]