Governo de SP e Sebrae lançam programa de crédito com juro zero para MEIs

overno do estado de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (13), por meio da Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) e o Sebrae-SP, a criação de um programa de crédito voltado ao crescimento e desenvolvimento dos microempreendedores individuais (MEI) paulistas.

O Programa “Juro Zero Empreendedor” financiará o investimento na ampliação e modernização dos negócios de microempreendedores que realizam curso de capacitação no Super MEI, do Sebrae-SP. Os interessados já podem encaminhar seus projetos aos escritórios do Sebrae-SP para dar inicio ao processo.

“Esse financiamento beneficia os microempreendedores, temos em São Paulo perto de um milhão e meio. E também aquele que não é ainda, mas quer trabalhar. Precisa se formalizar, fazer o curso do Sebrae, de graça, e depois solicitar o crédito”, disse o governador Geraldo Alckmin no lançamento do programa.

O “Juro Zero Empreendedor” vai financiar o capital de giro e a compra de máquinas e equipamentos, materiais de construção, veículos utilitários, software e hardware, ferramentas, entre outros itens.

Para quem pagar as prestações em dia, não haverá cobrança de taxa de juros. Já para quem atrasar, a taxa contratual será de 7,5% ao ano, mais os encargos moratórios. O prazo será de até 36 meses, incluindo seis meses de carência. As garantias serão a contratação do Fundo de Aval (FDA), administrado pela Desenvolve SP, e o aval do próprio beneficiário.

“Perto de 1,5 milhão podem ser beneficiados, que pertencem ao MEI (Microempreendedor Individual) e faturam R$ 60 mil por ano”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Mas quem ainda não é e quer trabalhar, também. Ele vira MEI, se formaliza. O segundo passo é o técnico oferecido pelo Sebrae-SP e depois o de gestão. O quarto passo é a vitrine (uma plataforma que oferece o serviço do empreendedor). Já o quinto é o crédito, sem juros, rápido e sem burocracia com aval dado pelo Estado”, concluiu Alckmin.

Como funciona?

O Programa “Juro Zero Empreendedor” financiará o investimento na ampliação e modernização dos negócios de microempreendedores que realizam curso de capacitação no Super MEI, do Sebrae-SP. Os interessados já podem encaminhar seus projetos aos escritórios do Sebrae-SP para dar inicio ao processo.O programa vai financiar o capital de giro e a compra de máquinas e equipamentos, materiais de construção, veículos utilitários, software e hardware, ferramentas, entre outros itens.

Para quem atrasar, será cobrada a taxa contratual de 7,5% ao ano, mais os encargos moratórios.