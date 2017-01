Governador inaugura laticínio de mais de R$ 1 milhão em Dracena

Neste sábado (14), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou um laticínio da Associação dos Produtores Rurais de Dracena (APRD). O local foi construído com recursos do Programa Microbacias II – Acesso ao Mercado, da Secretaria Estadual da Agricultura. O laticínio e o barracão de armazenagem receberam aproximadamente R$ 1 milhão, entre os valores de investimento do Estado e contrapartida dos cooperados.

“É uma grande alegria a gente começar o ano inaugurando uma agroindústria em Dracena. Isso vai fortalecer muito a pecuária de leite. No Programa Microbacias entregamos dois caminhões térmicos, a construção do prédio em parceria com os produtores da cooperativa, a usina de produtos lácteos como queijo e iogurte. Vai gerar emprego, agregar valor e beneficiar toda a região do interior paulista”, explicou Alckmin. O governador também liberou R$ 350 mil para estradas rurais.

A APRD participou de duas Chamadas Públicas apresentando as Propostas de Iniciativa de Negócio, prevendo desde a construção das instalações até a compra de equipamentos e transporte. Com isso, os produtores terão condições de aperfeiçoar e valorizar seu processo produtivo além de gerar renda.

Assim, foram adquiridos caminhões refrigerados para transporte e acondicionamento de leite, câmara frigorífica, bomba de sêmen, embaladeiras, compressores, entre outros produtos. O valor total foi de R$ 1,1 milhão, sendo apoiados pelo Microbacias II o valor de R$ 794.980,87, com contrapartida de R$ 370.891,80 pelos associados.

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, executada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da Coordenadoria de Assistência Integral (Cati) e pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN).

Casa da Agricultura de Junqueirópolis

Também em Dracena, o governador descerrou a placa da Casa da Agrcultura de Junqueirópolis. O espaço foi revitalizado com um investimento de cerca de R$ 180 mil. A unidade passou a contar com acessibilidade para portadores de necessidades especiais, melhores condições de trabalho para funcionários e técnicos, além de instalações mais adequadas ao melhor atendimento do público em geral, em especial o produtor rural.

Com a reforma, a CA de Junqueirópolis passa a ser referência no atendimento integrado da diretoria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente do município com a Cati, órgãos que trabalham em união para atender os produtores rurais do município.

A obra contou com a troca do piso e revisão geral nas partes elétrica e hidráulica, amplas salas para reuniões, cursos, palestras e videoconferências.