Gevürztraminer: vinho complicado, apenas no nome

Gevürztraminer (pronuncia-se Guevurstramíner) é uma uva que produz um dos vinhos brancos mais aromáticos do mundo.

Aberta a garrafa imediatamente se identificam aromas de lichia, pétalas de rosa e especiarias, como canela e gengibre.

Os melhores gevüztraminers são produzidos na Alsácia, França, mas este que degustei é um exemplar nacional e nem por isso decepcionou, ao contrário, surpreendeu positivamente.

Produzido pela Vinícola Cordilheira de Sant’Ana, na Campanha Gaúcha, de cor dourada, com 14% de volume de álcool, apresentou forte aroma floral e notas de lichia e gengibre. Em boca mostrou-se frutado, muito fresco (servido bem gelado, temperatura de 6º C), por isso o Gevürztraminer é um vinho recomendado para acompanhar comidas picantes.

No caso a harmonização foi com uma bela pizza baiana e o vinho funcionou muito bem, suavizando a ardência da pimenta e refrescando a boca numa noite de sábado muito quente, deixando um discreto dulçor no retrogosto.

Você pode experimentar também com outros pratos picantes, especialmente os da culinária mexicana e indiana.

A Cordilheira de Sant’Ana produz ótimos vinhos. O Gevürztraminer não deixou por menos, satisfez totalmente, além de que o preço também é muito bom, paguei R$ 60,00.

Na safra de 2012 foram produzidas 3.500 garrafas e a que tomei era nº 2.208.

O Gevürztraminer certamente agradará todos os tipos de paladar, especialmente o paladar feminino que normalmente prefere vinhos mais macios e refrescantes.

Ah, Gevürztraminer, em alemão, quer dizer tempero.