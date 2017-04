Com uma pegada diferente e animada, a música ‘Aí Cachaça’ é o novo hit do cantor Gabriel de Paula. De Parapuã para o mundo através das redes sociais e plataformas de música, o jovem lançou o novo sucesso nesta quinta-feira (6), que já contabiliza centenas de visualizações.

A história da música gira em torno da cachaça, bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil. Com uma letra irreverente, Gabriel destaca uma das paixões nacional. “Busquei neste novo trabalho mostrar a minha real identidade, que são canções animadas e com uma pegada diferente. Sempre gostei de compor e de gravar minhas próprias músicas. E, nesse projeto não poderia ser diferente. A letra é uma história de amor, pela cachaça. Afinal, quem não ama?”, brinca o cantor.

Com grandes expectativas, o novo trabalho foi gravado no Paraná por Thiago Batata, produtor musical de renome, e o clipe produzido por Richard Zapparoli, da empresa RZS Filmes em parceria com o Grupo Sintonize, responsável pela produção do projeto. “Planejamos e executamos este trabalho com muito carinho para todos, esperamos bons frutos do mesmo”, enfatiza.

E, o single ‘Aí Cachaça’ é o grande destaque deste semestre de Gabriel de Paula. “No momento estamos muito focados nesse novo clipe e música de trabalho. Em breve, a nova agenda de shows será divulgada, agora com muitos parceiros sempre teremos muitas novidades, fiquem ligados!”, destaca.

Lançado há poucas horas, Gabriel de Paula agradece ao sucesso de ‘Aí Cachaça’. “Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar proporcionando tudo isso em minha vida. Agradeço também imensamente aos meus pais e minha família que me apoiam muito e tudo que tenho devo a eles, além de toda a minha produção, amigos e envolvidos nesse projeto, que não mediram esforços para sair com a melhor qualidade possível”.

Para quem quiser conhecer o novo hit, além de

acompanhar o trabalho de Gabriel de Paula, basta segui-lo nas redes sociais.

