Uma das características para quem dirige no trânsito de Adamantina deve ter é a paciência. Sem estrutura e planejamento adequado aliado ao crescimento da frota veículos, a população sofre diariamente com os problemas, principalmente na área central da cidade.

Dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) aponta que a frota de automóveis mais do que dobrou nos últimos 15 anos. Em 2.001, o município tinha 11.572 veículos registrados no sistema do Governo Federal. Este ano o número chegou a 25.836, crescimento de 123%.

O dado ainda não considera os carros que vem de outros municípios e circulam todos os dias em Adamantina. Resultado: caos!

No centro da cidade, além da falta de mobilidade, um dos principais problemas enfrentados por comerciantes e a população é a carência de locais para estacionamento. Além disso, sinalização precária, falta de semáforos em esquinas com grande fluxo de veículos e mau comportamento de motoristas dificultam a vida de quem precisa se dirigir na área central de Adamantina.

Com objetivo de viabilizar melhorias no trânsito local, a Comissão do Comércio Varejista, juntamente com a Associação dos Engenheiros, trará um especialista à cidade para fazer estudo que possa identificar os pontos críticos e as medidas que devem ser tomadas em busca de uma solução eficaz.

Sérgio Vanderlei, presidente da Comissão, enfatiza que o estudo será realizado por profissional especializado, diferentemente que vem ocorrendo nos últimos anos na cidade, o que contribui para o crescimento dos problemas. “Também estamos buscando um alinhamento com a Comissão Municipal de Trânsito para que não haja mais mudanças até a finalização do estudo”, pontua Sérgio Vanderlei.

O assunto também é geralmente pauta nas sessões da Câmara. Com problemas que atingem diversos trechos da cidade, os vereadores cobram constantemente melhorias, como a colocação de obstáculos e placas visando oferecer mais segurança aos pedestres e condutores. Na sessão de segunda-feira (21), foi indicado a colocação de lombada na rua Hermenegildo Lopes Pedroso, vila Jardim.