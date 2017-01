Fiorillo é eleito presidente da Câmara em sessão de posse de prefeito e vereadores

O vereador Eduardo Fiorillo (DEM) é o novo presidente da Câmara Municipal de Adamantina. O parlamentar foi eleito neste domingo (1º), durante cerimônia que empossou o prefeito Márcio Cardim (DEM), a vice Ana Maria Romanini Micheloni (DEM) e os vereadores da Legislatura 2017/2020.

A sessão solene, realizada no auditório da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina), contou com a presença dos ex-prefeitos João Eduardo Barbosa Pacheco (PSDB) e Kiko Micheloni (DEM), autoridades civis, militares e políticas, familiares, além do secretariado do novo comandante do Executivo.

Após posse dos eleitos, o vereador Éder Ruete (DEM), devido ter sido o mais votado nas eleições de outubro presidiu a sessão de escolha do novo presidente da Câmara.

Na primeira votação, Fiorillo foi eleito presidente do Legislativo para o biênio 2017/2018 por cinco votos a quatro, vencendo o também democrata Acácio Rocha. E Maria de Lourdes Santos Gil, a Dinha (DEM), foi escolhida como segundo secretária.

Já na segunda eleição, os escolhidos foram Aguinaldo Galvão (DEM), como vice-presidente, e Acácio Rocha, como primeiro secretário.