Filho é preso após agredir a própria mãe em Mariápolis

A noite de quinta-feira (19) foi marcada por um registro de violência doméstica em Mariápolis.

Segundo nota à imprensa emitida pelo 25º Batalhão da Polícia Militar, a PM foi informada para um atendimento de violência doméstica na Rua das Margaridas, centro de Mariápolis, onde o rapaz teria agredido sua mãe.

A vitima foi socorrida pela ambulância do serviço de saúde de Mariápolis até o Pronto-Socorro da Santa Casa de Adamantina, onde permaneceu sob cuidados médicos.

No Pronto Socorro, os policiais, em contato com a testemunha, foram informados que o autor da agressão ainda estaria em sua residência, no município de Mariápolis, onde de imediato, essa informação foi repassada de Adamantina para os policiais daquela cidade, que tiverem êxito na localização do agressor.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor que foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia de Mariápolis, onde o delegado ratificou a prisão, ficando o mesmo preso, à disposição da Justiça.