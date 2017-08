Que tal almoçar bem e ainda colaborar com duas entidades do município – Iama (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina) e Casa do Garoto?! Para quem gostou da dica, o Rotary Club promove a 4ª edição da Feijoada Beneficente neste domingo (27).

Os cartões do evento, que já se tornou tradicional no calendário do Ano Rotário, podem ser adquiridos com os companheiros do Rotary, no valor de R$ 35. A porção é para duas pessoas, com arroz, vinagrete e farinha como acompanhamento.

“A renda arrecadada com mais essa ação beneficente será revertida em prol do Iama e da Casa do Garoto que realizam um importante trabalho com crianças de baixa renda de nossa cidade”, ressaltou o presidente rotariano, Fernando Barusso.

A retirada da feijoada poderá ser feita das 11h30 às 14h, na sede social do Rotary Club de Adamantina, na Vila Jardim.