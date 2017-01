Evandro Pereira fala dos desafios de conduzir a pasta de Administração

GI Notícias realiza uma série de entrevistas com o primeiro escalação da Administração Municipal de Adamantina. Os novos secretários destacam os desafios de cada pasta.

Secretaria da Administração

Evandro Pereira de Souza é funcionário de carreira desde 2006, graduado em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino da Alta Paulista, possui especialização em Gerência Contábil Controladoria.

Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Contábeis de Lucélia. De 2007 a 2010 atuou como diretor de Orçamento e Controle, em seguida assumiu a Secretaria Municipal de Planejamento onde permaneceu até dezembro de 2012.

Retornou ao cargo de contador até maio/2016 quando assumiu a Controladoria do Município, função que exerceu até dezembro de 2016. Na gestão Cardim comandará a pasta de Administração.

Principais desafios

A pasta é responsável pelas atividades relativas à administração de pessoal, material, compras e serviços auxiliares, tais como: ao expediente, comunicação, protocolo e arquivo, zeladoria, controle da utilização e manutenção de veículos e formalização dos atos do Executivo Municipal.

Principais desafios: resgatar a autoestima dos servidores municipais; promover treinamentos e qualificações; implantar a Ouvidoria e Atendimento ao Contribuinte no município; reestruturar a estrutura Administrativa do município adequando as exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público.