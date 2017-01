Estragos das chuvas levam Adamantina a decretar emergência

O prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM), decretou situação de emergência na área rural do município que foi atingida por fortes chuvas ocorridas nos das seis e sete de janeiro. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (18) e ressalta que a força das enxurradas combinadas com inundações ocasionaram danos de grande monta, com prejuízos ao tráfego, escoamento de produtos agrícolas e acesso de moradores na zona rural à cidade.

Principais danos foram na ponte do Córrego Turucuvi (bairro Córrego da Onça), ponde do Córrego do Japi (bairro Lagoa Seca), além de estradas rurais e acessos em toda extensão do município.

O documento ainda autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais apara atuarem sob coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução, bem como a convocação de voluntários para reforçar as ações e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade.

A Prefeitura não divulgou qual o valor dos prejuízos.