A empresária Renata Marques será destaque em um dos principais eventos de moda de Campista e região – o Mega Talent Show. A adamantinense fará abertura do evento que tem público estimado em mais de 2 mil pessoas.

A 3ª edição do Mega Talent Show reunirá artistas, estilistas e grandes marcas neste domingo (3). O evento contará ainda shows musicais, com banda ao vivo da dupla Larissa & Allan e o cantor sertanejo Zullu.

Entre os artistas convidados estão Maycon Clinton, ator da Rede Globo e produtor musical, Ton Crivelaro, ator da Rede Record, e a atriz mirim do SBT Jasmim Donega, além de fenômenos da internet, como Paula Ferreira e João da Nica, entre outros.

A empresária, que conquistou o título de Miss Brasil Universal ano passado, destaca a importância do convite e que aproveitará a oportunidade para trazer novidades para sua nova loja – Renata Marques Boutique. “É um privilégio ser convidada a participar de um evento deste porte, que reúne grandes estilistas e modelos, a moda estará em evidência. Acompanharei também as tendências da moda e trazer as principais novidades para a minha nova loja, que todas estão convidadas a conhecer”, diz Renata Marques.

A loja Renata Marques Boutique fica na avenida Capitão José Antônio de Oliveira – 357, centro de Adamantina.